Пермь, 26 июня, 2017, 11:39 — ИА Регнум. В Перми котельная, принадлежащая ГУФСИН Пермского края и отапливающая женскую колонию, стала яблоком раздора между городскими чиновниками и надзорным ведомством. ГУФСИН отказалось отапливать непрофильные четыре дома из-за того, что мощности котельной хватает только на обеспечение нормального функционирования объектов учреждения. К такому повороту чиновники оказались не готовы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении администрации Перми, действия ИК-32 по прекращению поставки горячего водоснабжения потребителям являются незаконными. Мэрия направила обращение в прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования.

Цитата из к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания Замерз

В свою очередь ГУФСИН Пермского края считает свои действия как раз законными. На что есть и судебное подтверждение. Решением Арбитражного суда от 22 июня 2016 года решение Департамента жилищно-коммунального хозяйства о том, что котельная не подлежит выводу из эксплуатации, признано незаконным. В дальнейшем Арбитражный суд Уральского округа оставил решение суда первой инстанции в силе. Согласно судебным решениям, вывод котельной колонии согласован.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, котельная обслуживала женскую колонию и жилые дома, которые некогда строились для сотрудников ГУФСИН, но с течением времени перестали быть служебными. Многоэтажки находятся на балансе города Перми, а разговоры о том, что у котельной не хватает мощности и теплоподача в жилой фонд может прекратиться, ведутся давно.

Между тем в мэрии говорят, что владельцы теплоисточника (ФКУ «ИК № 32») в 2016 году обратились с заявлением о выводе котельной из эксплуатации. Департамент ЖКХ администрации Перми выдал разрешение на вывод теплоисточника из эксплуатации с отсрочкой в три года (в 2019 году), ссылаясь на то, что такая возможность определена постановлением правительства Российской федерации от 06.09.2012 №889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей».

Чиновники подчеркнули, что это время необходимо для строительства новой блочно-модульной котельной и перевода на нее домов. Сейчас прорабатывается вопрос о выборе земельного участка под строительство котельной на муниципальной земле.

В ГУФСИН уверяют, что не могут продолжать отапливать дома вне женской колонии. Высокая степень износа котлового оборудования неспособна одновременно обеспечивать теплоснабжение для спецконтингента учреждения и жилых домов, что может повлечь угрозу жизни и здоровью как граждан, так и спецконтингента, содержащегося в учреждении.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний отметили, что на заседании Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми с участием администрации учреждения данный вопрос неоднократно рассматривался в 2016 и 2017 годах.

В 2016 году на совещании при министре экономического развития края Департаменту ЖКХ в срок до 5 сентября 2016 года предложили предложено разработать предложения по переводу теплоснабжения жилых домов на альтернативный источник тепловой энергии.

Стоит отметить, что прокуратура, к которой сейчас взывают чиновники, весной 2017 года сообщила: «Несмотря на вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Пермского края …, органом местного самоуправления мер, направленных на исполнение решения суда, не принято. В связи с этим прокуратурой Перми 10 мая 2017 года заместителю главы администрации города Перми — начальнику департамента жилищно-коммунального хозяйства вынесено представление». Получается чиновников предупреждали о негативном развитии ситуации, но они бездействовали?

Добавим, что ранее в пресс-службе Пермской гражданской палате сообщили о проблеме, возникшей после отопительного сезона 2016/2017. Посёлок «Зона» рискует остаться на длительное время без горячей воды и теплоснабжения. Правозащитники также говорили о возможных бюрократических проволочках, которые могут быть связаны с федеральным статусом земельного участка, где расположены жилые дома. Однако в пресс-службе пермского ГУФСИН заявили, что земля является муниципальной.

Получается, что надзорное ведомство не имеет возможности продолжать обслуживать жилой сектор вне женской колонии во избежание чрезвычайной ситуации, в то же время маловероятно строительство новой котельной к следующему отопительному сезону.

Жертвой выяснения отношений между чиновниками и ГУФСИН стало население. По данным правозащитников, всего без тепла остались четыре многоэтажки. 155 квартир (около 500 человек) сейчас не получают горячую воду. Если колония не изменит своего решения, то зимой они останутся без отопления.