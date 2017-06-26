Краснодар, 26 июня, 2017, 11:36 — ИА Регнум. 15-летнюю сибирячку, которая сбежала к возлюбленному, задержали в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает в понедельник, 26 июня, Управление на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.

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«В аэропорту Краснодар в ходе обработки пассажиропотока, прибывшего в аэропорт рейса «Новосибирск — Краснодар», сотрудники транспортной полиции выявили 15-летнего подростка находящего в федеральном розыске», — говорится в сообщении.

Девушка во время беседы с полицейскими в отделении по делам несовершеннолетних Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте призналась, что влюбилась в своего виртуального друга и долгое время общалась с ним в социальной сети. Когда молодой человек пригласил школьницу прилететь, оплатив билет до Краснодара, девушка сбежала от родителей.

«Своих родителей новосибирская школьница ожидает в Краснодарском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних», — говорится в сообщении.