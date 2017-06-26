Киев, 26 июня, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Действия Вооруженных сил Украины в Донбассе не позволили ополченцам Донецкой и Луганской народных республик продвинуться дальше на украинскую территорию, что говорит о провале проекта «Новороссия». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает 26 июня ТРК «Звезда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

"Проект Новороссии народ Украины за эти три года похоронил. Очень хорошо восстановленные, рожденные ВСУ не дают никакой возможности, никакой надежды на какое-либо продвижение на дальнейшую территорию Украины», — отметил он.

Ранее Порошенко уже делал подобные заявления. Так, в феврале 2017 года он заявил о «похоронах» проекта «Новороссия» в «казацких степях» под Днепропетровском.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года Порошенко фактически признал полную потерю Киевом влияния на территорию Донбасса. Это произошло в связи с блокадой железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР украинскими радикальными националистами.

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