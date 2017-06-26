Богота, 26 июня, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Колумбийская полиция 25 июня задержала в Боготе девятого подозреваемого в организации взрыва, прогремевшего 17 июня в одном из торговых центров столицы, в результате которого погибли три человека, и восемь человек получили ранения, сообщает El Nuevo Herald.

Chuansong.me Полиция Колумбии

Захват произошел ранним утром на юге Боготы в ходе спецоперации, проведенной полицией и Генеральной прокуратурой. В этот же день девяти задержанным предъявили обвинения в различных преступлений, включая заговор с целью террористических действий и терроризм.

Некоторым обвиняемым вменяется также в виде отягчающего обстоятельства убийство на почве ненависти. Об этом журналистам сообщил генеральный прокурор Колумбии Нестор Умберто Мартинес.

Директор национальной полиции генерал Хорхе Эрнандо Ньето Рохас заявил, что доказательства, обнаруженные в ходе расследования, помогли задержать первых восемь подозреваемых, четверых мужчин и четыре женщины, которые «принадлежат самозваному Народному революционному движению (MRP), группе, которая уже совершала несколько атак» такого рода в Боготе.

По данным ведомства, задержанный 25 июня имел при себе видео, которое будет использоваться в качестве доказательства против MRP. Кроме того, прокурор Мартинес заявил, что группа готовила еще ряд терактов в районе на западе Боготы.

Напомним, подрыв самодельного взрывного устройства произошел в одной из ванных комнат в торговом центре «Андино» в престижном районе столицы. В результате взрыва погибли три молодых женщины, одна из них была волонтером и гражданкой Франции. Теракт, за который никто публично не взял ответственность, осудили левые партизанские группировки FARC-EP и ELN.

О политической группе Народное революционное движение в Колумбии впервые услышали в августе 2016 года, когда она взяла на себя ответственность за взрывы небольших снарядов в Боготе в сентябре 2015 года и вывешивание флагов на зданиях. Группа пока не обозначила четких политических требований.