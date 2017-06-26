Вашингтон, 26 июня, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Компания Google откажется от сканирования сведений из электронной почты пользователей для персонализации рекламы. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

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Google с 2018 года не будет сканировать электронную почту пользователей Gmail. Тем самым, компания приравняют их к пользователям корпоративного сервиса G Suite, который предлагает почту, работу с документами, хранение данных за абонентскую плату и при этом не использует переписку для таргетирования рекламы.

«Объявления будут показываться на основании пользовательских настроек. Пользователь сможет изменить эти настройки в любое время, в том числе отключить персонализацию рекламы», — говорится в сообщении.

Конкретная дата отказа от прежней системы подбора рекламы пока остается неизвестной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Google в 2018 году запустит функцию блокировки рекламы в браузере Chrome. Благодаря этой функции будут блокироваться те объявления на сайтах, которые, как считается, «создают плохой рекламный опыт для пользователей».

В список неприемлемых типов рекламных объявлений могут попасть всплывающие окна и автоматически включающиеся видео со звуковыми объявлениями.