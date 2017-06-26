Лондон, 26 июня, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Подразделение MSO занимается тем, что различным образом дорабатывает «стандартные» автомобили от McLaren в соответствии с капризами клиентов, которые готовы платить за это любые деньги.

Cars.mclaren.com McLaren 675LT Spider

675LT Spider, который недавно был продан McLaren Scottsdale показывает всю широту возможностей MSO. Машина действительно отличается от любого другого авто McLaren, представленного на рынке.

Во-первых, этот суперкар окрашен в Flintgrau Metallic — цвет, полученный из палитры Mercedes-Benz. Во-вторых, многие элементы кузова автомобиля выполнены из углеродного волокна, в том числе: боковые юбки, крыша, задний бампер, диффузор и передний рассекатель. Также в дизайне использованы полосы Cerberus Pearl, они расположены на капоте, крыше и задней спойлере.

В соответствии с требованиями заказчика на машину поставили бронзовые колесные диски и тормозные суппорты McLaren Orange. Выхлопная труба украшена элементами из 24-каратного золота. В салоне автомобиля использованы такие материалы как алькантара и кожа. Машина оборудована ремнями безопасности McLaren Orange. Подрулевые переключатели скоростей выполнены из углеродного волокна.

Напомним, ранее гиперкар McLaren P1 LM установил новый мировой рекорд на трассе Нюрбургринга среди серийных автомобилей, машине удалось пройти испытание всего за 6 минут 43,2 секунды. Предыдущий рекорд, установленный китайским электрокаром Nio EP9 (7 минут 5,12 секунды), продержался около двух недель.