Томск, 26 июня, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Сотрудниками Управления экономической безопасностью УМВД России по Томской области совместно с коллегами из регионального ФСБ были задержаны организаторы преступной группировки, занимающейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сегодня, 26 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

«По предварительным данным, местные жители, 1977 и 1978 годов рождения, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции, в результате которых получили доход на сумму более 30 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

Сотрудниками правопорядка было проведено 19 обысков на территории Краснодарского края, Томской области и в Санкт-Петербурге. В ходе обысков у подозреваемых была изъята компьютерная техника, телефоны и банковские карты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). Теперь мошенникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом, а следствие по делу продолжается.