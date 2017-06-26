Москва, 26 июня, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Курс рубля на текущей неделе продолжит падение, даже в том случае, если цены на нефть будут демонстрировать нейтральную динамику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июня заявил начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

Банк России Рубль

«Дело в том, что российская валюта к концу месяца лишится поддержки со стороны экспортеров, которые закупали рубль для расчетов по налогам. На этом фоне, курс доллара может закрепиться выше 60 рублей и консолидироваться у этой отметки», — предполагает Волков.

Он также напоминает, что на рубль будет давить угроза введения новых санкций, которые предполагают запрет на покупку российского госдолга.

«Такие действия властей США могут привести к «пересыханию» притока валюты в страну, что крайне негативно скажется на курсе рубля», — считает Волков.

По его прогнозам, курс рубля продолжит торговаться у верхней планки коридора 58,5−61,5 рублей за доллар до конца июня. При этом, уверен Волков, даже если цены на нефть окажутся выше 50 долларов за баррель, они не приведут к укреплению российской валюты.