Якутск, 26 июня, 2017, 11:41 — ИА Регнум. В Якутии множество действительно удивительных мест, которые республика может показать туристам. Гостей региона могут удивить подвижными песками тукуланами, не тающим даже в жару ледником, гигантской воронкой кимберлитовой трубки «Мир», на краю которой стоит город, пещерами, украшенными невероятными ледяными узорами, и, конечно же, Ленскими столбами — километрами скал вдоль реки Лена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

АК АЛРОСА Кимберлитовая трубка «Мир»

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Над гигантской воронкой не летают вертолеты

АК АЛРОСА Кимберлитовая трубка «Мир»

ТОП-10 мест, которые понравятся туристам, публикует ИА YakutiaMedia. На первое место региональное СМИ ставит Кимберлитовую трубку «Мир» — визитную карточку алмазной столицы региона, города Мирный. Это один из самых глубоких карьеров в мире глубиной 450 и диаметром 1 200 метров. Это одно из самых впечатляющих зрелищ на планете, над гигантской воронкой не летают вертолеты — их попросту затягивает воздушной волной. Человек, находясь внизу, ощущает головокружение, но когда поднимается наверх, то испытывает эйфорию. На территории карьера имеется смотровая площадка для туристов. Перелёт в Мирный из Якутска стоит порядка 11 тыс. рублей.

Километры вертикально вытянутых скал

YakutiaPhoto Ленские столбы

Национальный природный парк «Ленские столбы» являются всемирным наследием ЮНЕСКО. Это километры вертикально вытянутых скал вдоль берега реки Лена в Якутии. Заповедник находится на территории земель Хангаласского и Олекминского районов Якутии и состоит из двух изолированных участков: участок «Столбы» (находится на правом берегу реки Лена и по бассейну реки Буотама) и участок «Синский» (находится на левом берегу реки Лена выше устья реки Синяя).

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На скалах по берегам рек Лены и Синей обнаружены многочисленные петроглифы — наскальные рисунки, выполненные жёлтой минеральной краской древними жителями этих мест. Это в разной степени сохранившиеся стилизованные изображения животных, фрагменты надписей древнетюркского рунического письма, наскальные композиции с изображением человека.

Посетить уникальный природный объект можно за 10 тыс. рублей, это средняя стоимость за туры продолжительностью 1−3 дня с включённым в путёвку проездом, питанием, экскурсией. Путешествие до «Ленских столбов» — по воде.

Пустыня как Сахара, водопады, и льды как в Антарктиде

YakutiaPhoto Тукуланы

На территории природного парка «Ленские столбы» расположены и тукуланы — песчаные дюны площадью более 28 тысяч кв км. В летний зной температура на их гребнях дюн может превышать 40 градусов, почти как в пустыне Сахара, но только в северном климате. Тукуланы располагаются по берегам рек или в междуречье, окружены они болотами и полноводными озёрами.

YakutiaPhoto Ледник Булуус

В Якутии есть и вечные льды, как в Антарктиде, походить по которым можно даже в жару. Это ледник Булуус, который находится на противоположном берегу реки Лена в 100 км от Якутска.

Огромная наледь образуется благодаря подземному источнику зимой. Летом во льдах появляются многочисленные расщелины и пещеры. Это идеальное место для отдыха в жару, так как температура воздуха надо льдом не поднимается выше +4−6 градусов.

YakutiaPhoto Водопады Курулуур

Показать Якутия может и водопады. Их название Курулуур, расположение — на реке Менда Хангаласского улуса республики. Водопады расположены на правом берегу реки Лена в таёжной зоне в 110 километрах от Якутска и в 10 км от ледника Булуус. Именно поэтому якутские туроператоры совмещают данные направления в один тур, стоимость которого — 3,5 тыс. рублей, продолжительность — один день.

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Ледяной офис и ледяной бар

YakutiaPhoto Комплекс «Царство вечной мерзлоты»

Удивит туристов и комплекс «Царство вечной мерзлоты», огромный ледник внутри горы Чочур-Муран. Если присмотреться к стенам, то можно увидеть и понять, что же на самом деле из себя представляет вечная мерзлота: вся влага в почве замерзла, и земля буквально пронизана ледяными прожилками. Лед образует кристаллы, сияющие в свете цветных ламп. Зимой даже в — 40 температура воздуха там не опускается ниже — 10, а в жару в таких пещерах всё равно очень холодно, поэтому всем гостям на входе выдают теплые плащи и валенки.

В пещерах можно не только увидеть ледяные красоты, но и прокатится на горке, а также посетить палеонтологический музей. В его экспозиции — кости первобытных животных, сохранившиеся в местной мерзлоте. Можно также побывать в «ледяном офисе «или попробовать в «ледяном баре» якутские национальные замороженные блюда — жеребятину или строганину. Взрослый билет в «Царство вечной мерзлоты» стоит 250 рублей, детский — 150.

Скалы для связи с космосом

YakutiaPhoto Священные горы Кисилях

Скальные столбы причудливой формы, внешне напоминающие человеческие лица — это священные горы Кисилях, в дословном переводе с якутского их название — «с человеком». Их также называют «каменными людьми» или «духами гор», а образовались такие скалы в результате выветривания. Находятся эти горы в восточной части Верхоянского района Якутии.

Раньше считалось, что на вершину горы Кисилях разрешалось подниматься лишь шаманам, с тем чтобы они могли обратиться богам Верхнего мира — духам Айыы, получить их энергию и просить своему народу здоровье, счастье и детей. Другие гипотезы предполагают, что «человекоподобные» скалы созданы для связи с космосом и исчезнувшими в ходе «всемирного потопа» цивилизациями времен атлантов.

По сей день в Священных горах Кисилях проводятся моления в соответствии с древней религией народа Саха Аар Айыы. Здесь же раз в четыре года происходит церемония зажжения официального огня Международных спортивных игр «Дети Азии».

Стоимость тура — от 18 тысяч рублей на человека, в стоимость входит трансфер от аэропорта Батагая до поселка Бетенкес, проживание и питание на базе отдыха на реке Туостах и во время похода в горы, услуги гидов-проводников. Отдельно любителям мистики придётся заплатить за перелёт Якутск-Батагай, который стоит от 25 тыс. рублей туда-обратно.

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Рыба и сокровища

YakutiaPhoto Дом рыбака

Есть в республике и тематические туры. Так, туристам предлагают половить рыбу в реке Лена за 1300 рублей в сутки на турбазе «Дом Рыбака». В стоимость входит проезд от Якутска на моторной лодке, аренда домика, оборудование и посуда. Помимо рыбалки туристам предлагают баню и водные развлечения. С ближайшей горы открывается прекрасная панорама на реку Лена с песчаными пляжными островами.

Сайт сокровищницы Якутии Сокровища Якутии

Рекомендуют туристам посетить также Сокровищницу Якутии, региона, в недрах которого есть почти все существующие полезные ископаемые. Республика обеспечивает 100% российской добычи сурьмы, 95% алмазов, 40% олова, 15% золота.

В сокровищнице хранятся уникальные самородки золота, платины, серебра, крупных природных алмазов и других драгоценных камней, а также собрание ювелирных и иных изделий местных мастеров и предприятий. Экспозиция её постоянно действующей выставки находится в Якутске в здания ГУП «Комдрагметалл» республики. Стоимость билета — 250 рублей.

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Музеи

Strana.ru Музей мамонта

Мамонты — такое же эксклюзивное богатство Якутии, как золото и алмазы. Останков доисторических животных в регионе найдено уже так много, что их хватит на несколько музеев, но пока в Якутске работает только один — при республиканской Академии наук. Билет туда стоит всего 50 рублей, с экскурсией — 60 рублей.

Strana.ru Музей Хомуса

Ещё один уникальный музей — национального якусткого инструмента хомуса, он также расположен в Якутске. Это единственный в подобном роде музей на земле, он выделяется уникальностью и оригинальностью фондовых собраний, наиболее полной коллекцией реликтовых инструментов. Цена билета 100 рублей, с экскурсоводом — 150 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, развитие въездного туризма в Якутии тормозит отсутствие инфраструктуры и дороговизна авиабилетов, констатировал глава региона Егор Борисов.

«У нас есть экстремальный туризм, у нас есть экологический туризм, охот-туризм, ребята, которые приезжают ознакомиться с условиями севера, приезжают, но их мало. А те, которые хотят ознакомиться с Ленскими столбами, нашей природой, рыбалкой, по реке Лена плавать и так далее — они хотят более комфортных условий. У нас, к сожалению, в городе Якутск и других районах для таких туристов условия еще не созданы. Гостиниц не хватает», — отметил он

Егор Борисов также обратил внимание на дороговизну перелёта в республику.

«Все эти факторы нам придется еще раз рассматривать, и какие-то предложения в правительство РФ внести, чтобы имели в виду наши особенности и при этом поддержали развитие туризма, именно въездного, в республике», — отметил глава Якутии.