Летние красоты Якутии: Ленские столбы, ледники, водопады, песчаные дюны
Якутск, 26 июня, 2017, 11:41 — ИА Регнум. В Якутии множество действительно удивительных мест, которые республика может показать туристам. Гостей региона могут удивить подвижными песками тукуланами, не тающим даже в жару ледником, гигантской воронкой кимберлитовой трубки «Мир», на краю которой стоит город, пещерами, украшенными невероятными ледяными узорами, и, конечно же, Ленскими столбами — километрами скал вдоль реки Лена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Над гигантской воронкой не летают вертолеты
ТОП-10 мест, которые понравятся туристам, публикует ИА YakutiaMedia. На первое место региональное СМИ ставит Кимберлитовую трубку «Мир» — визитную карточку алмазной столицы региона, города Мирный. Это один из самых глубоких карьеров в мире глубиной 450 и диаметром 1 200 метров. Это одно из самых впечатляющих зрелищ на планете, над гигантской воронкой не летают вертолеты — их попросту затягивает воздушной волной. Человек, находясь внизу, ощущает головокружение, но когда поднимается наверх, то испытывает эйфорию. На территории карьера имеется смотровая площадка для туристов. Перелёт в Мирный из Якутска стоит порядка 11 тыс. рублей.
Километры вертикально вытянутых скал
Национальный природный парк «Ленские столбы» являются всемирным наследием ЮНЕСКО. Это километры вертикально вытянутых скал вдоль берега реки Лена в Якутии. Заповедник находится на территории земель Хангаласского и Олекминского районов Якутии и состоит из двух изолированных участков: участок «Столбы» (находится на правом берегу реки Лена и по бассейну реки Буотама) и участок «Синский» (находится на левом берегу реки Лена выше устья реки Синяя).
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На скалах по берегам рек Лены и Синей обнаружены многочисленные петроглифы — наскальные рисунки, выполненные жёлтой минеральной краской древними жителями этих мест. Это в разной степени сохранившиеся стилизованные изображения животных, фрагменты надписей древнетюркского рунического письма, наскальные композиции с изображением человека.
Посетить уникальный природный объект можно за 10 тыс. рублей, это средняя стоимость за туры продолжительностью 1−3 дня с включённым в путёвку проездом, питанием, экскурсией. Путешествие до «Ленских столбов» — по воде.
Пустыня как Сахара, водопады, и льды как в Антарктиде
На территории природного парка «Ленские столбы» расположены и тукуланы — песчаные дюны площадью более 28 тысяч кв км. В летний зной температура на их гребнях дюн может превышать 40 градусов, почти как в пустыне Сахара, но только в северном климате. Тукуланы располагаются по берегам рек или в междуречье, окружены они болотами и полноводными озёрами.
В Якутии есть и вечные льды, как в Антарктиде, походить по которым можно даже в жару. Это ледник Булуус, который находится на противоположном берегу реки Лена в 100 км от Якутска.
Огромная наледь образуется благодаря подземному источнику зимой. Летом во льдах появляются многочисленные расщелины и пещеры. Это идеальное место для отдыха в жару, так как температура воздуха надо льдом не поднимается выше +4−6 градусов.
Показать Якутия может и водопады. Их название Курулуур, расположение — на реке Менда Хангаласского улуса республики. Водопады расположены на правом берегу реки Лена в таёжной зоне в 110 километрах от Якутска и в 10 км от ледника Булуус. Именно поэтому якутские туроператоры совмещают данные направления в один тур, стоимость которого — 3,5 тыс. рублей, продолжительность — один день.
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Ледяной офис и ледяной бар
Удивит туристов и комплекс «Царство вечной мерзлоты», огромный ледник внутри горы Чочур-Муран. Если присмотреться к стенам, то можно увидеть и понять, что же на самом деле из себя представляет вечная мерзлота: вся влага в почве замерзла, и земля буквально пронизана ледяными прожилками. Лед образует кристаллы, сияющие в свете цветных ламп. Зимой даже в — 40 температура воздуха там не опускается ниже — 10, а в жару в таких пещерах всё равно очень холодно, поэтому всем гостям на входе выдают теплые плащи и валенки.
В пещерах можно не только увидеть ледяные красоты, но и прокатится на горке, а также посетить палеонтологический музей. В его экспозиции — кости первобытных животных, сохранившиеся в местной мерзлоте. Можно также побывать в «ледяном офисе «или попробовать в «ледяном баре» якутские национальные замороженные блюда — жеребятину или строганину. Взрослый билет в «Царство вечной мерзлоты» стоит 250 рублей, детский — 150.
Скалы для связи с космосом
Скальные столбы причудливой формы, внешне напоминающие человеческие лица — это священные горы Кисилях, в дословном переводе с якутского их название — «с человеком». Их также называют «каменными людьми» или «духами гор», а образовались такие скалы в результате выветривания. Находятся эти горы в восточной части Верхоянского района Якутии.
Раньше считалось, что на вершину горы Кисилях разрешалось подниматься лишь шаманам, с тем чтобы они могли обратиться богам Верхнего мира — духам Айыы, получить их энергию и просить своему народу здоровье, счастье и детей. Другие гипотезы предполагают, что «человекоподобные» скалы созданы для связи с космосом и исчезнувшими в ходе «всемирного потопа» цивилизациями времен атлантов.
По сей день в Священных горах Кисилях проводятся моления в соответствии с древней религией народа Саха Аар Айыы. Здесь же раз в четыре года происходит церемония зажжения официального огня Международных спортивных игр «Дети Азии».
Стоимость тура — от 18 тысяч рублей на человека, в стоимость входит трансфер от аэропорта Батагая до поселка Бетенкес, проживание и питание на базе отдыха на реке Туостах и во время похода в горы, услуги гидов-проводников. Отдельно любителям мистики придётся заплатить за перелёт Якутск-Батагай, который стоит от 25 тыс. рублей туда-обратно.
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Рыба и сокровища
Есть в республике и тематические туры. Так, туристам предлагают половить рыбу в реке Лена за 1300 рублей в сутки на турбазе «Дом Рыбака». В стоимость входит проезд от Якутска на моторной лодке, аренда домика, оборудование и посуда. Помимо рыбалки туристам предлагают баню и водные развлечения. С ближайшей горы открывается прекрасная панорама на реку Лена с песчаными пляжными островами.
Рекомендуют туристам посетить также Сокровищницу Якутии, региона, в недрах которого есть почти все существующие полезные ископаемые. Республика обеспечивает 100% российской добычи сурьмы, 95% алмазов, 40% олова, 15% золота.
В сокровищнице хранятся уникальные самородки золота, платины, серебра, крупных природных алмазов и других драгоценных камней, а также собрание ювелирных и иных изделий местных мастеров и предприятий. Экспозиция её постоянно действующей выставки находится в Якутске в здания ГУП «Комдрагметалл» республики. Стоимость билета — 250 рублей.
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Музеи
Мамонты — такое же эксклюзивное богатство Якутии, как золото и алмазы. Останков доисторических животных в регионе найдено уже так много, что их хватит на несколько музеев, но пока в Якутске работает только один — при республиканской Академии наук. Билет туда стоит всего 50 рублей, с экскурсией — 60 рублей.
Ещё один уникальный музей — национального якусткого инструмента хомуса, он также расположен в Якутске. Это единственный в подобном роде музей на земле, он выделяется уникальностью и оригинальностью фондовых собраний, наиболее полной коллекцией реликтовых инструментов. Цена билета 100 рублей, с экскурсоводом — 150 рублей.
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Как сообщало ИА REGNUM, развитие въездного туризма в Якутии тормозит отсутствие инфраструктуры и дороговизна авиабилетов, констатировал глава региона Егор Борисов.
«У нас есть экстремальный туризм, у нас есть экологический туризм, охот-туризм, ребята, которые приезжают ознакомиться с условиями севера, приезжают, но их мало. А те, которые хотят ознакомиться с Ленскими столбами, нашей природой, рыбалкой, по реке Лена плавать и так далее — они хотят более комфортных условий. У нас, к сожалению, в городе Якутск и других районах для таких туристов условия еще не созданы. Гостиниц не хватает», — отметил он
Егор Борисов также обратил внимание на дороговизну перелёта в республику.
«Все эти факторы нам придется еще раз рассматривать, и какие-то предложения в правительство РФ внести, чтобы имели в виду наши особенности и при этом поддержали развитие туризма, именно въездного, в республике», — отметил глава Якутии.