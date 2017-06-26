Киев, 26 июня, 2017, 11:23 — ИА Регнум. В Киеве Оболонский районный суд отложил рассмотрение по существу уголовного дела о госизмене, возбужденного в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщает телеканал «112 Украина».

Wilson Dias Виктор Фёдорович Янукович

Судебное заседание начнется 29 июня в 10:00 по местному времени (совпадает с московским), заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Суд проходит без присутствия Януковича, его интересы представляют адвокаты. Также в зале суда находятся представители государственного обвинения.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк перед заседанием заявил, что намерен настаивать на предоставлении его подзащитному возможности дать объяснения по существу дела согласно нормам международного права.

В частности, речь идет о присутствии Януковича на процессе в режиме видеоконференции, по аналогии с процедурой, применявшейся Святошинским райсудом Киева.

Ранее киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM , в январе 2017 года Генпрокуратура Украины закончила расследовать дело о «госизмене» экс-президента Виктора Януковича. Свергнутому президенту предъявляется ряд обвинений, среди которых «Государственная измена» и «Посягательство на территориальную целостность Украины».