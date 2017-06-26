Донецк, 26 июня, 2017, 11:22 — ИА Регнум. По данным Народной милиции ДНР, за прошедшие сутки ВС Украины девять раз нарушили режим прекращения огня: «Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов республики, по которым применялись: минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Информация о разрушениях отсутствует. По территории республики было выпущено два артиллерийских снаряда калибра 122 мм, 19 мин калибра 120 мм, десять мин калибра 82 мм, один выстрел ПТУР, 17 раз стреляли БМП и БТР, также применялось стрелковое оружие».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

Народная милиция ЛНР сообщает, что 25 июня киевские силовики 13 раз обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах Первомайск, Калиново, Сокольники, Смелое, Желтое, Желобок, Долгое, Крутая Гора, Обозное. При этом ВСУ вели огонь из артустановок калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее, 25 июня, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что киевские силовики «в рамках подготовки новых провокаций» у села Желобок развернули в районе села Крымское понтонные переправы через Северский Донец. Через понтоны подразделения ВСУ получают оружие и боеприпасы.

«ВСУ проводят мероприятия по подготовке к очередной вооруженной провокации в районе Желобка. Так, по нашим данным, украинские силовики установили понтонные переправы через реку Северский Донец в районе населенного пункта Крымское. Прикрываясь заявлениями о якобы оказании помощи в перемещении на противоположный берег местного населения, украинская сторона планирует использовать переправу для доставки вооружения и военной техники, расположенной в населенном пункте Муратово, для проведения демонстративных действий и других диверсионных мероприятий», — считает Марочко.

26 июня спикер штаба «АТО» Миронович заявил, что «вчера в результате вражеских обстрелов один украинский воин был ранен». По его словам, войска ДНР и ЛНР 23 раза нарушили режим тишины: «Относительная стабилизация со вчерашнего утра наблюдается лишь на Приморском направлении. Зато, наиболее интенсивные обстрелы, в том числе и из артиллерии, состоялись на Луганщине». Он сообщил, что на Приморском направлении «противник открывал огонь по позициям сил «АТО» только один раз — сразу после полуночи бил из станкового противотанкового гранатомета вблизи Павлополя».

Миронович отметил, что на Донецком направлении наибольшее число обстрелов зафиксировано «в пригороде Авдеевки и северо-восточнее — в районе Каменки». Там войска ДНР «неоднократно открывали огонь по позициям украинских воинов из гранатометов и стрелкового оружия». Кроме того, оборонительные укрепления ВСУ вблизи Каменки ВС ДНР «днем обстреляли из 82-мм минометов». Также по одной вооруженной провокации вечером 25 июня было зафиксировано недалеко от Луганского и в районе Зайцево, где «противник бил по украинским опорным пунктам из пехотного вооружения и БМП».

Подполковник проинформировал, что позиции ВСУ в районе Троицкого (Луганское направление) войска ЛНР плотно обстреляли из минометов калибров 120 и 82 мм. Также из 82-мм минометов велся огонь по украинским войскам в районе Счастья, Катериновки и Желтого.

При этом 25 июня штаб «АТО» сообщил об уничтожении в Донбассе диверсионно-разведывательной группы противника. Так, в результате операции задержаны четверо диверсантов, «а еще двое — командир и один из диверсантов, которые оказывали злостное сопротивление, — ликвидированы», сказано в сообщении. По информации штаба, погибший командир группы был гражданином Российской Федерации, родом из города Кирова. Среди пленных был обнаружен гражданин РФ, уроженец Алтайского края.

Напомним, 25 июня заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская армия воспользовалась «хлебным перемирием» в Донбассе, чтобы начать масштабную перегруппировку сил и средств: «Сложившаяся обстановка на линии соприкосновения позволяет сделать вывод, что под прикрытием «хлебного перемирия» украинские силовики осуществляют усиление подразделений на Донецком и Мариупольском направлениях, рассредоточивая запрещенное вооружение».

По данным НМ ДНР, к северу от Мариуполя, под поселок Заря (19 км от фронта), переброшено 12 гаубиц «Акация». При этом к югу от Донецка, в район поселка Владимировка (16 км от фронта), прибыл ж/д эшелон с личным составом и тяжелым вооружением, в том числе РСЗО БМ-21 «Град». Под Волновахой замечены три ж/д эшелона товарных вагонов с боеприпасами для танков, снарядами для РСЗО, снарядами и пороховыми зарядами для 122 и 152-мм ствольной артиллерии. Из тыловых районов в сторону Авдеевки движется колонна из 28 танков. «Под Константиновку прибыли американские и канадские инструкторы, до 50 человек. По имеющимся данным, группа иностранных специалистов в ближайшее время планирует работать в районе Мариуполя», — уточнил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 июня 2017 года на Донбассе действует режим тишины. Он получил неофициальное название «хлебное перемирие», поскольку введен на время уборки урожая. Несмотря на достигнутые в Минске договоренности, противоборствующие стороны продолжают вести спорадические обстрелы.

Так, 25 июня оперативное командование ДНР зафиксировало 19 нарушений режима тишины со стороны украинских силовиков. По данным ДНР, обстрелы велись из артиллерийских и танковых орудий, минометов, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия: «За прошедшие сутки ВС Украины 19 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 12 населенных пунктов республики». При этом 25 июня штаб «АТО» зафиксировал четыре нарушения режима тишины со стороны ВС ДНР и ЛНР.