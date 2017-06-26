Чэнду, Китай, 26 июня, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Китайским журналистам стало известно о необычном случае спасения трех членов семьи, проживавших в деревне Синьмо в провинции Сычуань, на которую 24 июня сошел оползень. Супружеская пара и их месячный ребенок смогли избежать смерти благодаря плачу младенца.

blog.xuite.net Оползень

За несколько минут до катастрофы мать ребенка Сяо Яньчунь проснулась из-за плача ее сына, женщина разбудила своего мужа. После чего пара услышала грохот, а также почувствовала колебания почвы. Семья немедленно покинула дом и укрылась на одном из безопасных мест, пишет «Жэньминь жибао».

Инцидент произошел примерно в 6:00 по местному времени, когда большинство жителей деревни еще спали в своих домах. Около 9:00 пару с ребенком обнаружили прибывшие спасатели. 26-летних родителей и их сына доставили в одну из близлежащих больниц.

По словам врачей, в настоящее время их жизни ничто не угрожает. Судьба второго ребенка, а также родителей Сяо Яньчунь пока неизвестна. Члены семьи до сих пор числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по последним данным, в результате схода оползня в провинции Сычуань пропали без вести 93 местных жителя.