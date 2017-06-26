В РФ могут продлить запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией
Москва, 26 июня, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Роспотребнадзор предложил продлить запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщила глава ведомства Анна Попова.
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Алкоголь под контроль
«Правительством разработан план, который выполняется, — сказала она. — Мы со своей стороны предлагаем продление постановления о запрете реализации».
Напомним, розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией в РФ была временно приостановлена в конце прошлого года после массовых отравлений людей в рядя регионов страны. Затем запрет неоднократно продлевался.
Текущий запрет действует до конца июня.
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