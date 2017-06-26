Москва, 26 июня, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Роспотребнадзор предложил продлить запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщила глава ведомства Анна Попова.

intermac Алкоголь под контроль

«Правительством разработан план, который выполняется, — сказала она. — Мы со своей стороны предлагаем продление постановления о запрете реализации».

Напомним, розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией в РФ была временно приостановлена в конце прошлого года после массовых отравлений людей в рядя регионов страны. Затем запрет неоднократно продлевался.

Текущий запрет действует до конца июня.

Читайте также: Госдуме предлагают ограничить продажу спиртосодержащей непищевой продукции