Благовещенск, 26 июня, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Государственный долг Амурской области в 2016 году снизился до 87% против предельных 98% в 2015 году. Такие цифры сегодня, 26 июня, озвучил губернатор Александр Козлов. Глава региона надеется на реструктуризацию задолженности перед Минфином РФ и сглаживание пиков гашения долгов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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В рамках отчёта регионального правительства о деятельности в 2016 году было озвучено, что в 2015 году государственный долг Амурской области достиг предельных 98%, в 2016 году показатель снизился до 87%, а в 2017 году должен опуститься до 76%.

В 2016 году дальневосточный регион получил из федеральной казны бюджетные кредиты на 11,3 млрд рублей. За счёт указанных средств погасили часть коммерческих кредитов, перекредитовали так называемые дорогие кредиты, удлинили сроки предоставления федеральных бюджетных кредитов с 3 до 5 лет. В итоге на обслуживании госдолга был сэкономлен 1,4 млрд рублей.

Амурская область, по словам губернатора, получила бюджетный кредит в размере 887 млн рублей для рефинансирования долговых обязательств. На эту цель дополнительно был выделен бюджетный кредит на 402 млн рублей. Досрочно удалось погасить банковские кредиты на 3,6 млрд рублей, что сэкономило на обслуживании 208 млн рублей.

«Для сглаживания пиков гашения долгов по годам запланирована перекредитовка коммерческих кредитов под более низкую процентную ставку. Продолжается работа по возможности проведения реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам перед Минфином России», — прокомментировал Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июня 2017 года государственный долг Амурской области превысил 27,4 млрд рублей. Больше задолженность скопилась лишь в Хабаровском крае — 38,3 млрд рублей и в Якутии — 50,3 млрд рублей.

В конце мая 2017 года губернатор Амурской области попросил у председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина содействия в получении регионом федерального кредита, чтобы расплатиться по ранее полученным займам. В противном случае дальневосточный субъект был бы вынужден брать коммерческие кредиты и переплачивать 700 млн рублей на обслуживание госдолга.