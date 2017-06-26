Вашингтон, 26 июня, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным с большой дипломатической помпой, сообщает 26 июня Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

Эта встреча может произойти в июле на саммите в Германии, однако разногласия в администрации президента Соединенных Штатов создают некоторые сложности для подобного характера встречи лидеров двух стран.

Одной из главных причин, вызывающих сложности для личной встречи лидеров двух стран, является расследование вмешательства России в выборный процесс в США.

По мнению многих должностных лиц, входящих в администрацию президента Трампа, Белый дом должен соблюдать некоторую дистанцию от Москвы и взаимодействовать с крайней осторожностью.

Тем не менее, как отмечает Associated Press, Трамп настаивает на полноценной двусторонней встрече с Владимиром Путиным.

Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, многие СМИ начали обвинять Россию во вмешательстве в выборы. Администрация президента США, равно как и администрация президента России, отвергают подобные обвинения, указывая на тот факт, что нет никаких доказательств к подобным измышлениям.