«Ты чего сюда приехала?» — Савченко забросали яйцами в Николаеве
Николаев, Украина, 26 июня, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Встреча жителей украинского Николаева с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко завершилась потасовкой, в ходе которой гостью забросали сырыми яйцами. Об этом сообщает портал «НикВести».
Инцидент произошел 25 июня на площади Николая Леонтовича, где Савченко выступала перед николаевцами. Здесь же присутствовали радикальные националисты — члены «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и движения «Национальный корпус», созданного на базе общественной организации «Гражданский корпус «Азов».
Речь Савченко была прервана активистами, которые принялись упрекать ее в связях с Россией и сотрудничестве с ФСБ, а также в работе на российские власти.
«Зачем ты приехала? Ты чего приехала сюда в Николаев?» — звучали в адрес народного депутата вопросы из толпы.
В ответ Савченко заявила, что вправе находиться в любом украинском городе — хоть в Киеве, хоть в Николаеве. Позже спор перерос в потасовку, в ходе которой в Савченко попали несколько сырых яиц — депутату запачкали лицо и одежду.
Активным участником конфликта стал заместитель главы местного отделения партии «Батькивщина» Олег Кравец. Комментируя произошедшее, он заявил, что Савченко вводит людей в заблуждение, разъезжая по стране.
«Она сегодня народный депутат Украины и рассказывает о каких-то свершениях своих, она приходит пьяная на работу в Верховную раду, и вместо того, чтобы сдать свой мандат и идти бороться за наших ребят «за поребриком» в плену — она ездит по стране и дурит головы людям», — сказал он.
По данным портала, на площади присутствовали около 20 сотрудников полиции. После потасовки на место прибыла карета скорой помощи.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году президент РФ Владимир Путин помиловал бывшую военнослужащую Вооруженных сил Украины Надежду Савченко, которую в России приговорили к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству журналистов. После освобождения из заключения Савченко вернулась на родину и стала вести активную политическую деятельность.
В украинском парламенте Надежда Савченко, сначала представлявшая партию «Батькивщина», является внефракционным депутатом. Причиной ее исключения из «Батькивщины» стали разногласия из-за переговоров, которые Савченко провела в Минске с лидерами Донецкой и Луганской народных республик.
Народный депутат известна критическими высказываниями в адрес руководства Украины. Так, в начале июня 2017 года она заявила о том, что жизнь простых украинцев стала бы легче после уничтожения примерно 900 человек — депутатов Рады, членов правительства и администрации президента.
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