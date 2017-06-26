Николаев, Украина, 26 июня, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Встреча жителей украинского Николаева с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко завершилась потасовкой, в ходе которой гостью забросали сырыми яйцами. Об этом сообщает портал «НикВести».

Надежда Савченко

Инцидент произошел 25 июня на площади Николая Леонтовича, где Савченко выступала перед николаевцами. Здесь же присутствовали радикальные националисты — члены «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и движения «Национальный корпус», созданного на базе общественной организации «Гражданский корпус «Азов».

Речь Савченко была прервана активистами, которые принялись упрекать ее в связях с Россией и сотрудничестве с ФСБ, а также в работе на российские власти.

«Зачем ты приехала? Ты чего приехала сюда в Николаев?» — звучали в адрес народного депутата вопросы из толпы.

В ответ Савченко заявила, что вправе находиться в любом украинском городе — хоть в Киеве, хоть в Николаеве. Позже спор перерос в потасовку, в ходе которой в Савченко попали несколько сырых яиц — депутату запачкали лицо и одежду.

Активным участником конфликта стал заместитель главы местного отделения партии «Батькивщина» Олег Кравец. Комментируя произошедшее, он заявил, что Савченко вводит людей в заблуждение, разъезжая по стране.

«Она сегодня народный депутат Украины и рассказывает о каких-то свершениях своих, она приходит пьяная на работу в Верховную раду, и вместо того, чтобы сдать свой мандат и идти бороться за наших ребят «за поребриком» в плену — она ездит по стране и дурит головы людям», — сказал он.

По данным портала, на площади присутствовали около 20 сотрудников полиции. После потасовки на место прибыла карета скорой помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году президент РФ Владимир Путин помиловал бывшую военнослужащую Вооруженных сил Украины Надежду Савченко, которую в России приговорили к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству журналистов. После освобождения из заключения Савченко вернулась на родину и стала вести активную политическую деятельность.

В украинском парламенте Надежда Савченко, сначала представлявшая партию «Батькивщина», является внефракционным депутатом. Причиной ее исключения из «Батькивщины» стали разногласия из-за переговоров, которые Савченко провела в Минске с лидерами Донецкой и Луганской народных республик.

Народный депутат известна критическими высказываниями в адрес руководства Украины. Так, в начале июня 2017 года она заявила о том, что жизнь простых украинцев стала бы легче после уничтожения примерно 900 человек — депутатов Рады, членов правительства и администрации президента.

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