Москва, 26 июня, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Восстановление сырьевых цен, в ходе которого нефть марки Brent подорожала на 1,2% и оказалась выше 46 долларов за баррель, оказало поддержку курсу рубля. Курс российской валюты приблизился к 59 рублям за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июня заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

ИА REGNUM Рубль

«Сегодня также состоится пик платежей в рамках налогового периода, поэтому с этой стороны, у рубля также есть мощная поддержка, позволяющая стремиться к отметке 58,7−58,8 рублей за доллар», — уверен Люшин.

Текущая неделя в целом может оказаться вполне позитивной для рубля, считает он. На этом скажется приток средств в российские ОФЗ, который возможен, так как санкции пока никак не связаны с госдолгом.

«Судя по ожиданиям, Центробанк и ФРС возьмут паузу в изменении ставок, поэтому пока операции carry trade (продажа низкодоходной и покупка высокодоходной валюты) с рублем продолжают оставаться привлекательными», — отмечает Люшин.

Между тем, по его словам, ставки на рост рубля уже сократились до минимума, который наблюдался в феврале 2016 года.

«Если ставки перейдут на отрицательную территорию, это уже будет прямым сигналом к продаже нацвалюты», — предупреждает Люшин.