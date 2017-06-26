Богота, 26 июня, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Капитан туристического корабля El Almirante после его крушения в водохранилище первым покинул борт, пишет газета Colombiano со ссылкой на пассажиров прогулочного судна.

Иван Константинович Айвазовский. Спасающиеся от кораблекрушения . 1844

Всего на борту корабля, совершавшего круиз по водохранилищу неподалеку от города Гуатапе, находились 150 человек.

По словам пассажирки Норы Ракель, после того, как судно начало тонуть, капитан первым прыгнул за борт в воду. Покинув судно, он призвал остальных следовать его примеру.

По данным властей, тонущее судно смогли покинуть 133 человека, погибли шесть пассажиров, еще 16 человек числятся пропавшими без вести.

В городе Гуатапе объявлен трехдневный траур. Ранее президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос опроверг версию о том, что судно затонуло из-за перегруза.

На месте трагедии продолжается спасательная операция. В ней задействованы водолазы и вертолет.