Нью-Йорк, США, 26 июня, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Более 10 тыс. граждан США китайского происхождения собрались в Нью-Йорке для участия в праздничном мероприятии, посвященном 20-й годовщине вхождения Гонконга в состав КНР.

Yaneunsgyang Флаги КНР и Гонконга

В июне 1997 года в Китае начал реализовываться курс «Одна страна, две системы», в рамках которого Гонконгу предоставляется широкая автономия вплоть до 2047 года. Согласно достигнутым договоренностям, КНР взяла на себя обязательства по проведению общей внешней и оборонной политики, властям Гонконга была предоставлена возможность независимо от материкового Китая регулировать полицию, денежную систему, миграционную политику и налогообложение, пишет «Сина синьвэнь».

В мероприятии приняли участие генеральный консул КНР в США Чжан Циюэ, член совета муниципалитета Нью-Йорка Маргарет Чан, а также глава Федерации китайцев, проживающих на восточном побережье США, Лян Гуаньцзюнь.

«Ровно двадцать лет назад мы собрались здесь для того, чтобы поздравить друг друга с воссоединением Гонконга — исконно китайской территории и КНР. За прошедшие десятилетия мы убедились в верности решения китайских властей. Экономика Гонконга продолжает процветать, все больше китайцев приезжает в Гонконг для ведения бизнеса», — заявил в ходе своего выступления Лян Гуаньцзюн.

Генеральный консул КНР в США Чжан Циюэ подчеркнул, что Гонконг станет ключевым партнером КНР в процессе реализации экономической инициативы «Один пояс, один путь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии празднования 20-й годовщины возвращения Гонконга в состав Китая.