Симферополь, 26 июня, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Предприниматели России и Чехии ведут переговоры о создании в Крыму нового пивоваренного завода. Об этом 26 июня сообщили «Известиям» со ссылкой на предпринимателей, которые принимают участие в переговорах.

fluper.ru Пиво

Сотрудничество чешские бизнесмены хотят начать с поставок в Крым оригинального чешского бутылочного пива двух-трех сортов со сроком хранения от шести месяцев. Предполагается, что поставки начнутся уже до конца 2017 года.

В свою очередь, сам завод по производству пива с использованием чешских ингредиентов должен начать свою работу в 2018 году.

В настоящее время уже идёт активная работа над двумя проектами, которые осуществляются с участием российских торговых компаний и чешскими предприятиями из Пардубицкого, Оломоуцкого края и края Высочина.

По словам чешских предпринимателей, заключение сделки с российскими компаниями поможет им обойти санкции Евросоюза, введенные в 2014 году из-за Крыма.

Отметим, что в настоящее время доля иностранного капитала в общем объеме инвестиций в Крым составляет около 5%. Помимо Турции и Китая, Крымом активно интересуются немцы, итальянцы, израильтяне, греки, болгары. Многие предприниматели работают в обход санкций, регистрируясь в других регионах России, а потом открывая компании на полуострове.