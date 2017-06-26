Москва, 26 июня, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Биржевой курс доллара США открыл торги 26 июня снижением к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По состоянию на 10:48 мск, доллар США опустился к рублю на 49,25 копейки и составил 58,8925 рубля. Торги по американской валюте открылись на отметке в 59,19 рубля и проходили в диапазоне 58,87−59,19 рубля.

Евро к этому времени подешевел на 53 копейки и составил 65,9475 рубля. Открыв торги 26 июня на отметке в 66,27 рубля, евро торговался до минимума в 65,9475 рубля.

23 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 55,25 копейки (-0,92%), до 59,38 рубля., курс евро — на 40,75 копейки (-0,61%), до 66,47 рубля.

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Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 26 июня, составляют 59,65 рубля за американскую валюту и 66,67 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 49 и 47 копеек соответственно.