Великий Новгород, 26 июня, 2017, 10:48 — ИА Регнум. В сентябре 2017 года в Великом Новгороде по программе капремонта начнут заменять лифты в многоквартирных домах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального фонда капремонта, конкурс на замену лифтов выиграло ООО «Санкт-Петербургский лифтовый завод».

heikografie Лифт

Договор на выполнение проектных работ между подрядчиком и СНКО «Региональный фонд» уже подписан.

По словам генерального директора новгородского фонда капремонта Александра Уткина, работы по замене лифтов и лифтового оборудования по программе капитального ремонта будут проводиться впервые. В четырёх домах по улицам Октябрьской, Псковской, Космонавтов и проспекте Мира будут заменены 14 лифтов. Работы начнутся в сентябре 2017 года.

В фонде отметили, что стоимость одного лифта составляет около 2 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области лифтами оборудованы многоквартирные дома только в областном центре — Великом Новгороде. На начало 2016 года отмечалось, что из 1180 лифтов около 400 требуют замены или модернизации.