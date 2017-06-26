Панама, 26 июня, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Панамский канал, считающийся чудом современной техники, 26 июня отмечает первый год службы после реконструкции и расширения, стоимость которого составила, по меньшей мере, $5,6 млрд, сообщает El Diario.

Roger W Панамский канал

В Администрации Панамского канала сообщили, что 26 июня будет торжественно встречать суда класса «неопанамакс», проходящие через канал в ознаменование первой годовщины расширения, которое превысило все ожидания, заявил глава Администрации канала Хорхе Кихано в ходе пресс-конференции.

Кихано подчеркнул, что положительные результаты расширения, которым воспользовалось уже около 1500 судов с момента открытия 26 июня 2016 года, позволят Администрации отдать государственному бюджету в 2017 финансовом году $1,601 млрд, что на 60% больше, по сравнению с предыдущим периодом, когда канал заработал для государства только $1,013 млрд.

По данным Администрации, в первый год эксплуатации среднесуточная пропускная способность через новые шлюзы судов класса «неопанамакс», грузоподъемность которых составляет до 13 тыс. стандартных 20-футовых контейнеров (обычные суда класса «панамакс» перевозят до 5 тыс. контейнеров), составляет 5,9 единиц.

Крупнейшими пользователями канала, через который проходит 6% мировой торговли, по-прежнему остаются США, за которыми следуют Китай, Япония, Чили и Мексика, наиболее популярным остается маршрут Азия-Восточное побережье США.

Напомним, расширение, которое предусматривало строительство третьей полосы движения для судов «неопанамакс», началось в 2007 году со стоимостью проекта $5,250 млрд. Годовой доход канала составляет более $2 миллиардов, из которых почти половина идет в государственный бюджет Панамы.

Новое расширение канала Администрация планирует начать не раньше 2025 года. Между тем, в настоящее время возобновлены работы по строительству альтернативного межокеанского пути — Никарагуанского канала, который может быть запущен в эксплуатацию уже через 5 лет.