Киев, 26 июня, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Строительство газопровода «Северный поток — 2», который будет проходить из России в Германию через Балтийское море, является местью Москвы за решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины. Об этом, как передает «Зеркало недели» (Zn.ua), сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Это чрезвычайно серьезная угроза для Украины, которую формирует РФ, цель которой никак не экономическая, не энергетическая, — заявил глава государства. — Цель — лишить Украину $2 млрд, которые она получает за транзит».

Украинский лидер добавил, что авторы проекта «Северный поток — 2» пытаются наказать Киев за Стокгольм, а также за «решительные антикоррупционные реформы».

«США продемонстрировали нам полную поддержку», — добавил глава государства.

Напомним, что 15 июня Верхняя палата (сенат) Конгресса США приняла законопроект о введении новых ограничительных мер в отношении РФ и законодательном закреплении ряда уже действующих. 20 июня члены палаты представителей Конгресса США вместо быстрого голосования по этому документу передали законопроект на экспертизу комитета по международным делам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Северный поток — 2» рядом с «Северным потоком» должны пройти 2 нитки газопровода от побережья РФ до Германии через Балтийское море. Общая мощность газопровода составит 55 млрд кубометров голубого топлива.

Власти Украины не заинтересованы в строительстве «Северного потока — 2» и выступают против проекта. В конце 2019 г. истекает срок договора на транзит российского газа в страны Европы через территорию Украины. Положения контрактов на поставку и транзит газа стали поводом для судебного процесса между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже.