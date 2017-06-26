Донецк, 26 июня, 2017, 10:46 — ИА Регнум. По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 13 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по Первомайску, пгт Калиново, селам Сокольники, Смелое, Желтое, Желобок, Долгое, Крутая Гора, Обозное.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм и артиллерийские снаряды калибра 122 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины девять раз. Под огнем оказались пять населенных пунктов.

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По данным Украины, один военнослужащий ВСУ получил ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 23 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Павлополя.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Каменки, Луганского, Зайцево, Верхнеторецкого, Троицкого, Счастья, Катериновки, Желтого, Новоалександровки, Попасной.

Напомним, с 24 июня до 31 августа в Донбассе объявлено «хлебное» перемирие между воюющими сторонами на время сбора урожая. Однако, по данным ДНР, ВСУ используют перемирие для очередной перегруппировки войск и подтягивания к фронту военной техники.