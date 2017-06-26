Тбилиси, 26 июня, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Правительство «Грузинской мечты» так и не определилось с тем, чего оно хочет и как этого достичь, заявил грузинский эксперт Рамаз Сакварелидзе в интервью изданию «Квирис палитра» под названием «Ресурсов парламентской республики у нынешней Грузии нет».

Meo Hav Граффити партии «Грузинская мечта», Тбилиси, 2016

Так эксперт прокомментировал тот факт, что правящая партия решила отложить переход на пропорциональную избирательную систему до 2024 года и оставила в силе смешанную мажоритарно-пропорциональную систему к выборам 2020 года.

«Самый большой резонанс вызвало определение порядка выборов парламента, тем более, что правительство почти решило отменить мажоритарную систему, но в конце-концов отложило это изменение. Главная проблема в том, что «Грузинская мечта» сама не определилась с тем, чего хочет и как это сделать. Ей пришлось отказаться от своего решения, что еще больше разозлило оппозицию и часть общества. А в оппозиции никак не поняли, какой порядок может быть для нее лучшим. США никто в недемократичности обвинить не может, а ведь там все выборы проводятся по мажоритарной системе», — подчеркнул Сакварелидзе.

По его оценке, такие шаги правительства, противостояние между председателем парламента и президентом, а также тяжелый социальный фон в стране и грядущее повышение коммунальных платежей могут довести недовольство общества до критической отметки. Но перерастания недовольства в революционные процессы на этом этапе эксперт не ожидает.

«От некоторых политических партий слышатся разговоры об акциях протеста и революционном сценарии, но я этих ресурсов нигде не вижу, тем более, что Грузия пережила столько революционных дестабилизаций, что даже разговоры о дестабилизации воспринимаются обществом как нездоровый и непопулярный политический шаг», — отметил Рамаз Сакварелидзе.

Он пояснил, что аккумулировать растущее недовольство народа не так легко, и для этого необходима совокупность многих факторов.

«Аккумулировать недовольство народа нелегко. Здесь действует множество факторов: лидер, доверие к нему, рассчитанные процессы, международная поддержка и так далее», — заявил Рамаз Сакварелидзе.