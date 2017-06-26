Симферополь, 26 июня, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Крымчане ушли в 2014 году обратно в Россию от надвигающегося европейского фашизма «творческой элиты», которая призывает убивать людей за то, что они русские. Об этом 26 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил крымский писатель Сергей Юхин, комментируя скандальное интервью Светланы Алексиевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Алексиевич

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«Алексиевич по инерции называют белорусской писательницей. Это ошибка, она обычный представитель коллаборационистского класса бывшего СССР — так называемой «творческой элиты», которая убежденно антирусская, антироссийская независимо от своей национальной принадлежности. Алексиевич не одна такая — ей вторят «актёр» Пашинин, «журналист» Ганапольский и многие другие», — отметил Юхин.

«Крымчане именно от таких, как Алексиевич, и ушли в 2014 году обратно в Россию. От всего этого надвигающегося европейского фашизма, от ненависти ко всему русскому, от проспектов шухевичей и факельных шествий. От «творческой элиты», которая призывает убивать людей за то, что они русские», — подчеркнул писатель.

По его словам, крымчне в 2013—2014 годах чётко разглядели русофобию майдана, прекрасно понимая, что всё происходящее на Украине не за Европу, а против русских. Разумным людям это очевидно, но многие не понимают. Поэтому интервью Алексиевич очень полезно.

«Это очередная демаскировка всего фашистского, что есть в так называемых европейских ценностях, независимо от того, на Украине, в Белоруссии или в России происходят события. Алексиевич это концентрат, это часть коллективного европейского фашизма. Западная цивилизация научилась с помощью тотальной пропаганды прятать своё истинное лицо, но время от времени оно проглядывает сквозь завесу, созданную СМИ. И это хорошо. Врага надо знать в лицо», — отметил Сергей Юхин.

Напомним, ИА REGNUM опубликовало беседу с нобелевским лауреатом по литературе Светланой Алексиевич, которая вызвала большой общественный резонанс. Автор интервью Сергей Гуркин предоставил текст в издание «Деловой Петербург», где работал, однако редакция отказала ему в публикации, объяснив «несоответствием темы и тона интервью».

После того, как текст опубликовало ИА REGNUM, руководство издания «Деловой Петербург» предложило Сергею Гуркину обратиться к руководству агентства с просьбой снять материал с сайта. Гуркин не последовал этому совету, после чего был уволен из «ДП».

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