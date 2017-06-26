Тбилиси, 26 июня, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Вслед за Тбилиси правительство Грузии пытается запретить уличную торговлю и в регионах страны. Как сообщили грузинские телекомпании 26 июня утром, запрет на торговлю с лотков на улицах введен в портовом городе Поти.

Евгений Лансере. Заморская торговля. 1917

Местные власти объясняют необходимость такой меры тяжелым санитарным состоянием города и попытками навести чистоту и порядок на улицах и обеспечить безопасность продаваемого продовольствия.

Торговцам предложили занять места на официальном аграрном рынке и пообещали, что на 3 месяца освободят их от всех видов налогов и платежей, но те на условия властей не соглашаются и заявляют, что в этом случае потеряют значительный источник дохода.

В знак протеста против действий местных властей уличные «предприниматели» перекрыли входы на центральный аграрный рынок. Акция проходит шумно, на фоне острого противостояния. У рынка мобилизованы силы полиции и скорой помощи.

Ранее запретить уличную торговлю в очередной раз попытались власти Тбилиси. С улиц в срочном порядке были убраны все импровизированные лотки и прилавки. Торговцам предложили места на официальных рынках. Но постепенно уличные торговцы стали возвращаться на годами обжитые места и все смелее выносить свой товар. Периодически их продолжают «тормошить» сотрудники полиции, но окончательно запретить уличную торговлю столичным властям пока так и не удалось.