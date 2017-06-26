Челябинск, 26 июня, 2017, 10:30 — ИА Регнум. На челябинской городской свалке возникли крупные очаги возгорания. Объект горит с вечера 25 июня. Тушение пожара идет до сих пор, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Свалка ТБО

Первые сообщения о возгорании на свалке появились в социальных сетях. Жители разместили фотографии, на которых видны крупные языки пламени огня на окраине городской свалки. Пожар наблюдается из окон домов, расположенных в Металлургическом районе. От горения распространяются крупные клубы дыма.

На месте пожара работали пожарные расчеты. Результат их работы пока остается неизвестным. ИА REGNUM не удалось дозвониться до пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области

Отметим, накануне, 24−25 июня в Челябинске усилился ветер, дожди и грозы прошли лишь местами. Высока вероятность, что из-за сильного ветра тлеющий огонь на свалке раздуло до состояния открытого возгорания.

Напомним, городская свалка Челябинска расположена в черте города и является одним из крупнейших полигонов ТБО в России. Объект эксплуатируется с конца 40-х годов XX века, ее размер на текущий момент составляет размер свыше 80 гектаров (по некоторым данным размер около 100 гектаров), что сопоставимо с площадью 130−140 футбольных полей. Толщина мусорных наслоений достигает 30 и более метров. На свалке периодически случаются возгорания, но как правило они носят тлеющий характер. Продукты горения зачастую распространяются в сторону городских кварталов.

Ежегодно на челябинскую городскую свалку вывозится около 800 тыс. твердых коммунальных отходов (ТКО). В планах властей закрыть объект для приема мусора в 2019 году. В 2017 году уже начнутся работы по созданию проекта по рекультивации. На них выделено 100 млн рублей. Всего затраты на переработку свалки в черте города Челябинска составят порядка одного млрд рублей. На месте объекта, предположительно, появится лесопосадка.

После закрытия свалки в Челябинске, ТКО предполагается будут вывозиться за пределы Челябинска, на полигон в Полетаево и полигон, размещенный в Копейском городском округе. В обоих планируемых местах мусор должен перерабатываться, а тот что не подлежит вторичной переработке, будет запрессован и захоронен. Однако местные жители в Копейске и Полетаево выступают против размещения челябинского мусора на своих территориях. В случае с Копейском — это даже стало препятствием ко вступлению городского округа в Челябинскую агломерацию, продвигаемую властями Челябинска и Челябинской области. В Полетаево жители протестуют против расширения полигона ТБО с целью приема мусора из Челябинска. Активисты отмечают, что мусороперерабатывающий объект обустраивается с нарушениями природоохранного законодательства, а главное те, кто реализуют проект, — скрывают информацию, не идут на контакт. При этом, отмечают общественники, Общественная палата региона прикрывается карманными общественными организациями и не слышит голос людей и общественников на местах.

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