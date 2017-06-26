Москва, 26 июня, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Пополнения Пенсионного фонда России не должны происходить за счет повышения ставки страховых взносов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Силуанов отметил, что в теперешней ситуации нельзя повышать ставку до 34%. Хотя намерение правительства «сохранить нынешнюю модель совершенно естественно».

«Даже озвучиваются идеи, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд, увеличив ставку отчислений с 30 процентов до 34, как это и положено по закону», — сказал он.

Напомнив о «заморозке» до 2019 года, он сказал:

«Но думаю в соцблоке в глубине души понимают — вернуться к 34% в нынешней ситуации невозможно, этот вариант исключен, значит, придется искать другие пути решения».

Силуанов пояснил, что невозможность связана с той зависимостью от субсидий из федерального бюджета, в которой находится сегодня пенсионная система. Он констатировал, что страна переживает глубокий демографический кризис.

«Экономически активное население каждый год снижается примерно на 800 тысяч человек, — сказал он. — В среднесрочной перспективе тенденция, увы, не изменится».

Силуанов отметил, что положительно на ситуацию могут повлиять другие факторы.

Читайте подробнее: Накопительные пенсии «заморожены» на три года