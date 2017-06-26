Москва, 26 июня, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Около половины жителей России (45%) характеризуют наркоманию как болезнь, требующую лечения (в 2014 г. с этим мнением соглашался 31%).

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

Гораздо реже, чем несколько лет назад (28% против 37%), сегодня наркоманию относят к «общественным болезням». Идею изолировать наркоманов от общества поддерживают 21% опрошенных.

По мнению 52% граждан РФ, в последние годы зависимых от наркотиков стало больше, о сокращении числа наркоманов сказали только 18%. У 12% респондентов есть близкие и знакомые люди, употребляющие наркотики.

Любые вещества, причисляемые к наркотическим, не могут и не должны поступать в свободную продажу наряду с табачной или алкогольной продукцией — убеждены 93%.

Допускают легальную реализацию «мягких» наркотиков 6% российских граждан. При этом в ряде групп эта доля превышает 10%: среди 18−34-летних — 12−13%, среди жителей столичных городов — 14%, среди тех, в чьем окружении есть наркоманы, — 12%.

За ведение уголовного наказания за употреблением наркотиков выступают 78% жителей России.

Опрос проведен 20−21 июня 2017 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным Минздрава и Наркоконтроля МВД в России число людей, которые страдают от наркотической зависимости насчитывают от 640 тыс. до 7,3 млy человек. Первая цифра отражает количество тех, кто обратился за помощью и получил ее. Вторая цифра — это количество людей, которые хотя бы раз были пойманы полицией за употребление наркотических препаратов.

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