Санкт-Петербург, 26 июня, 2017, 10:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге маломерное судно с тремя людьми на борту совершило столкновение с теплоходом «Альдемарин». Это произошло в 01:40 26 июня в акватории Невы напротив дома 14 по набережной Кутузова, у Литейного моста. По данным транспортной полиции, водитель катера был пьян. В результате ЧП пострадал один человек, он госпитализирован.

Sztproc.ru Катер, врезавшийся в теплоход у Литейного моста

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, катером управлял 36-летний Евгений Суходольский, взявший на борт двоих пассажиров. Как отмечают в транспортной полиции, он управлял маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.

Пассажирский теплоход в ходе прогулочной экскурсии двигался в сторону Литейного моста с 48 пассажирами на борту, находясь в 150−200 метрах от берега.

«В корму правого борта (теплохода, — прим. ред.) на ходу врезалось маломерное судно, которое в результате столкновения получило сильное повреждение носовой части. Пассажирское судно «Альдемарин» получило незначительное повреждение (разбит сигнальный судовой огонь, повреждение лакокрасочного покрытия), пассажиры не пострадали», — отметили в транспортной прокуратуре.

«В результате столкновения пострадал один из пассажиров катера, он доставлен в больницу Санкт-Петербурга. Плавсредства также получили повреждения», — дополнили картину случившегося в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту столкновения маломерного судна с теплоходом на Неве. Также органами СКР на транспорте начата доследственная проверка.

«Ход и результаты этой проверки взяты Северо-Западной транспортной прокуратурой на контроль», — отметили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.