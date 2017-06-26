Москва, 26 июня, 2017, 10:10 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье 26 июня действует желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

(сс) jarmoluk Ливень

Желтый уровень означает, что погода — потенциально опасна. Причиной стало усиление ветра и возможная гроза.

По данным синоптиков, днем 26 июня в Москве будет 21−23 градуса тепла, облачно с прояснениями. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5−10 м/с, местами с порывами до 20 м/с.

Ожидается дождь, местами гроза и град.

Читайте также: Дожди и ливни: С 26 по 30 июня в Москву придут два циклона