Нейпьидо, 26 июня, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Мьянмы, Таиланда и Камбоджи изъяли наркотических веществ на сумму свыше $1 млрд, сообщает 26 июня Agence France-Presse.

Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке. 1870

Конфискации стали результатом спецоперации полиции по изъятию наркотиков. Правоохранительные службы пытаются справиться с растущим потоком запрещенных препаратов в этих странах.

Изъятые наркотики сжигаются. По оценкам полиции в столице Мьянме городе Нейпьидо, было уничтожено запрещенных веществ на сумму $385 млн.

В другом городе Мьянмы — Янгоне, были сожжены наркотические вещества на сумму свыше $230 млн

«Мы сожгли рекордное количество наркотиков сегодня, что связано с большим уловом полиции», — отметил сотрудник отдела по борьбе с наркоторговлей.

Напомним, Мьянма и по сей день остается одной из крупнейших стран-производителей наркотиков, что является следствием многолетней гражданской войны в данном государстве.