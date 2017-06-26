Хьюстон, США, 26 июня, 2017, 10:07 — ИА Регнум. NASA планирует вести онлайн-трансляцию полного солнечного затмения 21 августа. Об этом сообщается на сайте космического агентства.

Luc Viatour Солнечное затмение

Показ события будет организован с помощью 50 стратостатов, оснащенных видеокамерами, которые будут подняты на высоту 30 километров.

«Никогда раньше небесное событие не было освещено так масштабно. Планируются показы из космоса, с воздуха и с Земли», — приводятся в сообщении слова сотрудника Научного представительства NASA в Вашингтоне.

Напомним, полное солнечное затмение будут наблюдать 21 августа в 14 штатах США. Луна полностью закроет солнечный диск на две с лишним минуты. Это явление произойдет в Америке впервые за 99 лет.

Неполную фазу этого астрономического явления увидят жители Канады, Мексики и Центральной Америки. В восточных районах России также можно будет наблюдать частичную фазу затмения.

Отмечается, что когда луна полностью закроет солнце, другие яркие звезды и планеты также станут видимыми. Благодаря этому ученые смогут получить новые данные о Солнечной системе.

Ранее NASA опубликовало ролик, на котором показан «путь» солнечного затмения.