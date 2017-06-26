Москва, 26 июня, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Число наркозависимых в России растет в последние годы, считают более половины граждан РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Andres Rodriguez Наркотики

Согласно опросу, с тем, что зависимых от наркотиков стало больше, согласны 52% респондентов. Снижение числа наркозависимых отметили лишь 18% опрошенных, еще 13% считают, что изменений не произошло.

Растет число считающих наркоманию болезнью, требующей лечения: 45% граждан РФ ответили на соответствующий вопрос положительно, тремя годами ранее с такой точкой зрения согласились 31% опрошенных.

Зависимость от наркотиков к «общественным болезням» относят 28% респондентов, что на 9% меньше, чем в 2014 году. Кроме того, за три года с 28% до 21% уменьшилась и доля граждан РФ, считающих, что наркозависимые люди опасны и их следует изолировать от общества.

3% респондентов назвали употребление наркотиков личным делом каждого, отметив, что не осуждают таких людей. За три года этот показатель не изменился.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился среди 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет 20 и 21 июня. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.