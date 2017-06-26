Архангельск, 26 июня, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Завершился традиционный фестиваль уличных театров в Архангельске. В этом году он прошел в 23 раз. Всего более 70 выступлений могли увидеть жители города и его гости.

Анна Двинская ИА REGNUM Фестиваль уличных театров в Архангельске

Северная погода не радовала теплом, поэтому многие выступления проходили под крышей или в фойе зданий. Но ни дождь, ни ветер не помешали жителям Архангельска по достоинству оценить выступления танцоров и барабанщиков колумбийской группы AAINJAA. Их появление вызывало восторг у северной публики.

Всего в программе фестиваля уличных театров были заявлены коллективы из Франции, Дании, России, Аргентины. Кроме того, местные коллективы также смогли принять участие вне конкурса.

В День города Архангельск карнавальное шествие закрыло недельную культурную программу. Теперь остается ждать фестиваля уличных театров в столице Поморья снова. Это произойдет уже в следующем году.