Лондон, 26 июня, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (ДЮП) Арлин Фостер вернулась в Лондон для завершения переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по поводу формирования коалиции, сообщает 26 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Мы снова вернулись в Лондон и надеемся, что сможем окончательно договориться с Консервативной партией для формирования коалиции», — отметила Фостер.

«Я думаю, что это соглашение будет полезно для обеих сторон, в том числе и для Северной Ирландии», — добавила Фостер.

Юнионистская партия Северной Ирландии выступает с позиций евроскептицизма, а также за единство с Великобританией.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Великобритании привели к тому, что Консервативная партия утратила абсолютное большинство мест в парламенте, для формирования правительства ей пришлось создавать коалицию.

Тори получили 318 депутатских мест, так как всего в палате общин заседает 650 парламентариев, то для формирования правительства необходимо минимум 326 мест. ДЮП завоевала 10 мест в парламенте, таким образом коалиция с ней дает Терезе Мэй контроль над нижней палатой парламента.