Москва, 26 июня, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Импульсные светофоры, предупреждающие водителей о необходимости снизить скорость или остановиться, появятся возле 79 нерегулируемых пешеходных переходов на улицах Москвы. Об этом 26 июня сообщается на официальном портале столичной мэрии.

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Более чем 160 светодиодных импульсных светофоров будут установлены над дорожными знаками «Пешеходный переход» до конца 2017 года. Мигая желтым светом, они предупредят водителей о возможных пешеходах на проезжей части.

Такие светофоры предназначены только для водителей. Как правило, они размещаются рядом с наземными пешеходными переходами и перекрестками, где отсутствуют обычные светофоры.

Как пояснили представители Центра организации дорожного движения (ЦОДД), импульсные светофоры уже работают на многих улицах города. Устройства доказали свою эффективность — число аварий с участием пешеходов в местах установки таких светофоров сократилось.

«Мигание яркого желтого света позволяет водителям в любое время суток за несколько десятков метров распознать пешеходный переход и заранее снизить скорость движения», — отметили в ЦОДД.

Светодиодные светофоры меняют яркость в зависимости от освещенности. Они появятся в частности на улицах Инессы Арманд, Бестужевых, Крылатские Холмы.