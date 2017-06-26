Иркутск, 26 июня, 2017, 09:31 — ИА Регнум. В Иркутской области за сутки ликвидировали 31 лесной пожар на общей площади 125 тыс. га, об этом сегодня, 26 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Ylvers Огонь в лесу

«За минувшие сутки, 25 июня, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидирован 31 пожар на общей площади 38 739 га, покрытых лесом, 86 136 га редколесья и 20 нелесных гектаров», — сообщили в администрации.

Также, по данным ведомства, областной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение «закрыть» 12 лесных пожаров из-за их труднодоступности: пять — в Катангском районе, четыре — в Бодайбинском, два — в Тулунском, один — в Усть-Удинском районе на общей площади более 130 тыс. га. Все они находятся в зоне постоянного космического наблюдения.

«Для тушения лесных пожаров 25 июня было задействовано 1036 человек, в том числе 240 пожарных-десантников, а также 240 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг, доставку личного состава и грузов осуществляли три самолета Ан-2, четыре CESSNA-172, по одному Як-18 и Piper, два Ми-8. В тушении пожаров были задействованы самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 МЧС России. Общий налет авиационной техники составил 56 часов 58 минут», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что в Иркутской области, как и на большей части Сибири, установилась аномальная жара. Среднесуточные показатели бьют рекорды. По многолетним данным они выше климатической нормы на 7 градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 22 июня в Иркутской области начал действовать режим ЧС, связанный со сложной лесопожарной обстановкой. Действует запрет на посещение леса, на въезд в леса транспортных средств, за исключением тех, которые предназначены для ликвидации пожаров. Запрещено ведение лесозаготовительных и иных видов работ на территории лесного фонда.