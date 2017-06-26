Киев, 26 июня, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Лишить Украину доходов от транзита газа — цель российского газового проекта «Северный поток — 2», заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 26 июня «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, Россию не интересуют экономические или энергетические цели при строительстве дополнительной ветки газопровода в Европу — просто Москва хочет «лишить Украину $2 млрд, которые Украина получает за транзит газа».

Порошенко уверен, что строительство газопровода «Северный поток — 2» также связано с решением Стокгольмского арбитража по делу «Газпрома» и «Нафтогаза».

"Это («Северный поток — 2») месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы», — сказал президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, взаимные иски «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» друг к другу были рассмотрены в Стокгольмском арбитражном суде, который вынес предварительное решение — отменить условие «бери или плати» для «Нафтогаза», а также отменить запрет на перепродажу «Нафтогазом» российского газа. Президент Украины назвал решение арбитража «победой Украины».