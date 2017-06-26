Порошенко: «Северный поток – 2» — месть России за Стокгольм
Киев, 26 июня, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Лишить Украину доходов от транзита газа — цель российского газового проекта «Северный поток — 2», заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 26 июня «Зеркало недели».
По его словам, Россию не интересуют экономические или энергетические цели при строительстве дополнительной ветки газопровода в Европу — просто Москва хочет «лишить Украину $2 млрд, которые Украина получает за транзит газа».
Порошенко уверен, что строительство газопровода «Северный поток — 2» также связано с решением Стокгольмского арбитража по делу «Газпрома» и «Нафтогаза».
"Это («Северный поток — 2») месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы», — сказал президент Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, взаимные иски «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» друг к другу были рассмотрены в Стокгольмском арбитражном суде, который вынес предварительное решение — отменить условие «бери или плати» для «Нафтогаза», а также отменить запрет на перепродажу «Нафтогазом» российского газа. Президент Украины назвал решение арбитража «победой Украины».