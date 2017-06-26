Китайский юань незначительно укрепился к доллару США
Пекин, 26 июня, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 26 июня паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,822 юаня за доллар. Таким образом, китайская валюта укрепилась еще на 18 базисных пунктов.
За последние четыре рабочих дня национальная валюта КНР незначительно ослабла по отношению к американскому доллару, однако паритетный курс юаня по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, пишет «Сина синьвэнь».
Причиной укрепления юаня, начавшегося около двух месяцев назад, стало обнародование информации о возможном пересмотре методики расчета паритетного курса властями страны.
Ранее ряд западных экономистов и политических деятелей обвиняли руководство КНР в умышленной девальвации собственной валюты с целью стимулирования экспорта — одного из ключевых инструментов для восстановления национальной экономики. Пекин продолжает отрицать любые обвинения, связанные в валютными махинациями.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 22 июня курс юаня к доллару США составил 6,8197. Национальная валюта КНР ослабла на 4 базисных пункта.