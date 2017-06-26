Пекин, 26 июня, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 26 июня паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,822 юаня за доллар. Таким образом, китайская валюта укрепилась еще на 18 базисных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

За последние четыре рабочих дня национальная валюта КНР незначительно ослабла по отношению к американскому доллару, однако паритетный курс юаня по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, пишет «Сина синьвэнь».

Причиной укрепления юаня, начавшегося около двух месяцев назад, стало обнародование информации о возможном пересмотре методики расчета паритетного курса властями страны.

Ранее ряд западных экономистов и политических деятелей обвиняли руководство КНР в умышленной девальвации собственной валюты с целью стимулирования экспорта — одного из ключевых инструментов для восстановления национальной экономики. Пекин продолжает отрицать любые обвинения, связанные в валютными махинациями.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 22 июня курс юаня к доллару США составил 6,8197. Национальная валюта КНР ослабла на 4 базисных пункта.