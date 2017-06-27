Улан-Удэ, 26 июня, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Руководитель лесхоза в Прибайкальском районе не реагировал на сообщения о сильном пожаре в лесу и допустил увеличение масштабов возгорания с 15 до почти 1,5 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, именно по этой причине руководитель лесхоза Владимир Матайс лишился работы, врио главы Бурятии Алексей Цыденов распорядился его уволить. Кроме того, соответствующие материалы будут направлены в прокуратуру.

Лесной пожар

«Руководителя Прибайкальского увольняйте по статье. 12 часов не реагировал на звонки местных жителей. Распустили пожар, он перешел в верховой. Документы — в прокуратуру, на предмет преступной халатности», — сказал Цыденов на планерном совещании представителю Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

С этим пожаром борются более 100 человек. Используется более 30 единиц техники. В Прибайкальский район перебросят дополнительные силы и технику. Всего на сегодняшний день возгорания в лесах республики ликвидируют более 1,1 тыс. человек. По словам замруководителя РАЛХ Светланы Лемак, «сил и средств достаточно».

В РАЛХ ИА REGNUM сообщили, что за прошедшие сутки в Бурятии ликвидировано 11 лесных пожаров на общей площади более 130 га в Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском районах.

Сегодня, 26 июня, в регионе проводятся работы по тушению 40 лесных пожаров в 15 районах республики (в Баргузинском, Джидинском, Еравнинском, Окинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском, Закаменском, Кабанском, Курумканском, Селенгинском, Тункинском, Заиграевском, Бичурском, Муйском районах). Пройденная огнем площадь составляет около 5,3 тыс. га. Из них локализовано 14 очагов на общей площади 2,2 тыс. га. В том числе, локализован крупный очаг в Северо-Байкальском районе на площади 1,8 тыс. га. Также в числе локализованных — два очага в Тункинском национальном парке. 26 очагов продолжают действовать на общей площади 3,1 тыс. га.

Площадь крупного очага в Прибайкальском районе на данный момент составляет более 2 тыс. га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятия действует режим ЧС, связанный со сложной лесопожарной обстановкой. Доступ в лес для населения категорически запрещен.

Всего с начала пожароопасного периода в республике обнаружено 425 очагов лесных пожаров, пройденная огнём площадь — почти 200 тыс. га. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 42%, пройденная пожарами площадь снизилась почти на 64%.