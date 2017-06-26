Лос-Анджелес, США, 26 июня, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту десять спутников связи Iridium NEXT. Старт состоялся 25 июня в 23.25 мск.

SpaceX РН Falcon 9

Предполагается, что спутники Iridium NEXT заменят аппараты предыдущего поколения. Всего SpaceX должна вывести на орбиту более 70 таких спутников.

Сообщается также, что первая ступень ракеты-носителя совершила успешное приземление на плавучую платформу в Тихом океане. Компания SpaceX отрабатывает технологию посадки первой ступени ракеты для ее многоразового использования. В компании считают, что это позволит удешевить полеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года Falcon 9 вывела первые десять спутников Iridium NEXT. Второй запуск, который должен был состояться в апреле, был перенесен из-за сложностей, возникших из-за нештатной ситуации в сентябре 2016 года.

Напомним, 23 июня ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космодрома на мысе Канаверал с телекоммуникационным спутником BulgariaSat-1 на борту.