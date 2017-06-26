Ханты-Мансийск, 26 июня, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил контрольному управлению проверить Югру. Перечень поручений по итогам прямой линии с президентом, которая состоялась 15 июня, опубликован на сайте Кремля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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К 1 ноября 2017 года Владимир Путин поручил правительству России «определить количество граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения районов Восточной Сибири и Дальнего Востока, и утвердить комплекс мер по их переселению в новые жилые помещения, предусмотрев источники финансирования».

К 1 октября Контрольному управлению президент поручил «провести проверку обеспеченности жилыми помещениями сотрудников полиции, в том числе участковых уполномоченных полиции, проходящих службу на территории Ханты-Мансийского автономного округа».

Что касается поручения правительству, то в Югре, как ранее сообщало ИА REGNUM, развернулась широкомасштабная работа на следующий день после прямой линии с президентом.

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А поручение, данное начальнику контрольного управления президента Константину Чуйченко, в ХМАО не вызвало переполоха, в отличие от ликвидации балков.

Напомним, финалист инженерной всероссийской олимпиады из Нефтеюганска Данила Прилепа поднял на прямой линии с президентом проблему обеспеченности жильем полицейских. По его словам, каждый сотрудник полиции по 127-ФЗ имеет право на жилищное обеспечение. В ХМАО их получили 90 человек. А в очереди стоит тысяча.

Владимир Путин сообщил, что проблема обеспечения жильём сотрудников правоохранительных органов решается, хотя, наверное, и не так быстро, как хотелось бы. «Посмотрим, что там в ХМАО происходит и что конкретно можно сделать по увеличению финансирования», — заявил президент.

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Власти Нефтеюганска не отреагировали на вопрос юного земляка. В то же время в мэрии подтверждают, что семья Прилепы с 2013 года находится в списках льготников на предоставление земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Напомним, тема предоставления жилья для сотрудников полиции для Югры не новая. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля коммунисты Сургута (ХМАО) уже поднимали данный вопрос на митинге. По словам секретаря по организационной работе городского отделения КПРФ Сергея Чичканова, в сургутское отделение КПРФ обратились пенсионеры МВД — обладатели множества наград за добросовестное несение службы, ветераны боевых действий.

«Их выбрасывают на улицу с несовершеннолетними детьми. Снимают с регистрации, делают бомжами, — говорил тогда корреспонденту ИА REGNUM Сергей Чичканов. — Каждому из них, отслуживших по 20 лет в органах, по закону положено жилье. Да, они живут в служебном жилье, которое выдавалось им, когда их жизни были нужны. Сейчас же, в связи с выходом на пенсию, их заставляют освободить квартиры, без субсидий, без предоставления иного жилья. Разве это справедливо? На каких основаниях жилье, покупаемое по программе окружного МВД на федеральные деньги, вдруг оказалось в собственности горадминистрации Сургута? Формально власти правы: служивые должны освободить муниципальное, не ведомственное жилье. Но ведь квартиры покупались на средства МВД. Тут просматривается коррупционная составляющая».

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После прямой линии с президентом власти Сургута активно зашевелились. И обратились к депутатам гордумы с просьбой узаконить выделение 18 млн рублей на приобретение квартир социального найма, так как руководство сразу четырех силовых структур обратилось к ним с просьбой помочь в предоставлении жилья своим сотрудникам.

«Мы провели ревизию всего нашего жилищного фонда, — сообщил депутатам и «СургутинформТВ» заместитель главы администрации Сургута Алексей Жердев. — На сегодняшний момент у нас нет определенного формата жилых помещений, которые могли бы быть предоставлены для определенного круга граждан. У нас было несколько пожаров, и всю свободную площадь мы предоставили или погорельцам, или квартиры находятся в неудовлетворительном состоянии. Мы не говорим, что это какие-то элитные помещения, то есть все рассчитано по нормативам, это обычные квартиры, просто у нас сейчас в наличии и таких квартир нет. Поэтому мы просим ваше разрешение на приобретение жилых помещений для того, чтобы в том числе руководителям наших силовых структур предоставить наемное жилье».

Сургутские депутаты согласились на дополнительные бюджетные расходы. Однако отметили, что порыв властей — разовый, а проблема — системная.

Как передает «СургутинформТВ», местные власти возлагают надежды на то, что в ближайшее время в Сургуте появится ещё один дом социального найма почти на 500 квартир. И деньги на эти цели выделит, по уверению сургутских муниципалов, региональное правительство.

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