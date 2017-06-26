Лондон, 26 июня, 2017, 08:48 — ИА Регнум. На востоке столицы Великобритании прошли протесты против полиции, которые переросли в беспорядки. Митингующие были возмущены действиями сотрудников правоохранительных органов в инциденте, после которого умер 25-летний чернокожий местный житель. Об этом передает в понедельник, 26 июня, телеканал Sky News.

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«Участники акции протеста заявляют, что Эдир Фредерико да Коста был «жестоко избит», после того как его автомобиль был остановлен полицией Лондона в районе Ньюхэм, расположенном на востоке британской столицы», — говорится в сообщении.

По мнению демонстрантов, стражи порядка сами спровоцировали молодого человека и применили против него физическую силу.

Напомним, 25-летний житель Великобритании Эдир Фредерико да Коста умер в больнице через несколько дней после того, как он был задержан в Ньюхеме.