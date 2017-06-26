Якутск, 26 июня, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Якутяне отпраздновали свой главный национальный праздник — Ысыах Туймаады. Его центральным событием в этом году стало установление нового рекорда Гинесса по самому большому количеству людей в национальной одежде — в нарядах на празднование пришли 16 620 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

ЯСИА Рекорд Гинесса по самому большому количеству людей в национальных костюмах

Ясиа.ru Рекорд Гинесса по самому большому количеству людей в национальных костюмах

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Рекорд фиксировал официальный представитель книги Гинесса Правин Пател. Он пришёл к выводу, что Якутия собрала 24 июня в одном месте больше людей в национальной одежде, чем ранее Румыния, которой принадлежал предыдущий рекорд.

Мужчины на празднике были одеты в якутский камзол с ремнем, женщины — в платье халадаай и жилет, а также национальные украшения.

Пресс-службе правительства Якутии Ысыах в Якутии

«Это абсолютно фантастическое зрелище», — отметил официальный судья книги Рекордов Гиннесса, которому больше всего понравились национальные одежды саха из меха соболя.

Ысыах Туймаады официально признали самым массовым национальным праздником России, в этом году его посетили порядка 200 тысяч человек. Во время празднования якутяне вспоминали исконные традиции и обряды своего народа, проводили традиционные национальные соревнования.

Ясиа.ru Ысыах в Якутии

В этом году праздник посвятили 385-летию вхождения Якутии в состав России и 385-летию со дня основания столицы республики. Поэтому празднование началось с показа сцен из жизни народа саха времён Дыгына, прибытия казаков под предводительством стрелецкого сотника Енисейского острога Петра Бекетова, воссоединения Якутии с Российской империей.

Затем якутяне провели девять священных традиционных обрядов: кумысопития, очищения, окуривания тюсюлгэ (поляны для проведения Ысыаха), привязывания ритуальных верёвок салама с цветными ленточками для сохранения благосклонности духов, поклонение Священному Огню, верхним божествам, а также обряд поклонения «Дьөһөгөй Айыы» — покровителю, дарующему лошадей, священных для народа саха животных.

Ясиа.ru Ысыах в Якутии

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Последним стал обряд Алгыс на поклонение девяти божествам Айыы, который, как считается, приносит участвующим в нём счастье, здоровье, и удачу.

В рамках Ысыаха Туймаады также проходили игры Дыгына: соревнования в прыжках, якутской вертушке, мас-рестлинге, стрельбе из лука, беге на 400 метров, хапсагае (якутское национальное единоборство) и перетаскивании камня. Их победитель Егор Филлипов был награждён автомобилем Hyundai Solaris.

Ясиа.ru Ысыах в Якутии

Не празднике также проходили скачки на денежные призы от главы региона (общий призовой фонд — 100 тыс. рублей), конкурс на лучшее блюда якутской национальной кухни, традиционный обряд встречи солнца. Завершился Ысыах знаменитым якутским круговым танцем осуохай.

Напомним, ранее в рамках ысыаха в Якутии уже трижды устанавливались рекорды — жители республики танцевали самый большой осуохай, участвовали в самом массовом кумысопитии (11 тыс. человек) и одновременно в самом большом составе играли на национальных инструментах хомусах.

Ясиа.ru Встреча солнца

Название якутского нового года дословно переводится как «изобилие», связан с культами солнечных божеств и плодородия, а отмечается в честь прихода тепла и возрождения природы по всей республике ежегодно с 10 по 25 июня. День солнцестояния 21 июня, являющийся главным в этом празднике, в Якутии объявлен нерабочим.