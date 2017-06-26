Медельин, Колумбия, 26 июня, 2017, 08:39 — ИА Регнум. В результате крушения туристической лодки на водохранилище Гуатапе на северо-западе Колумбии 25 июня погибли, по меньшей мере, шесть человек, и от 16 до 31 пассажира считаются пропавшими без вести, сообщает ИА EFE.

Уильям Тернер. Кораблекрушение

Трагедия произошла в 14.00 по местному времени (22.00 по Москве), когда туристическое судно «Адмирал», используемое для прогулок по водохранилищу Гуатапе в департаменте Антьокия, затонуло в течение нескольких минут на глазах у тысяч людей, которые были на берегу.

«Мы делали фото, был очень хороший день, когда в вдруг раздался громкий треск и грохот. Лодка развалилась на две части, когда накренилась на левый борт», — рассказал Жилберту Вильегас, один из пассажиров, переживших трагедию.

На фото и видео, сделанных отдыхающими с берега водоема, зафиксировано, как «Адмирал», заполненный туристами, начинает раскачиваться через несколько минут после установки паруса.

Другое туристическое судно тут же подошло на помощь пассажирам тонущего «Адмирала», благодаря чему большинство из них удалось спасти.

«До настоящего времени мы располагаем данными о шести погибших, три человека находятся в больнице, и трое были спасены водолазами. Всего 122 человека удалось спасти, однако 31 человек был объявлен пропавшим без вести», — сообщил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, который посетил место трагедии.

Вскоре после объявления Сантоса директор Национального подразделения по управлению рисками стихийных бедствий Карлос Иван Маркес подтвердил число погибших, однако снизил число пропавших без вести до 16 человек.

Чиновник также сообщил, что «133 человека выжили», троим потребовалась медицинская помощь, однако состояние их «стабильно». Предполагается, что всего на судне было до 170 человек.

Относительно возможных причин трагедии президент Сантос заявил, что расследование до сих пор не начато, однако перегрузка судна считается маловероятной.

«Мне сообщили, что лодка имела более высокую квоту на число людей, однако внезапность и скорость затопления оставляет у нас много вопросов», — заявил президент.

Между тем, водолазы ВМС Колумбии работают практически без отдыха, прекратив работу только несколько раз в течение ночи из-за сильного дождя с грозой, который обрушился на Гуатапе, туристический городок, расположенный в 80 километрах от Медельина, столицы департамента Антьокии и второго по значимости города Колумбии.