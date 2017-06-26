Нюрнберг, Германия, 26 июня, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Семья украинцев въехала на территорию Германии в сентябре 2014 года, после чего все ее члены подали заявление на получение статуса беженцев, пишет 25 июня Der Focus.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинцы

В марте 2015 года ведомство по вопросам миграции и беженцев в Нюрнберге выдало семье подтверждение на предоставление убежища.

Своё решение ведомство вынесло в письменном виде без проведения собеседования.

Украинцы попали в приют для мигрантов недалеко от Мюнстера, где они, как утверждают очевидцы, хвастались обманом немецких чиновников.

Немецкие СМИ сообщают, что информация дошла до властей, которые впоследствии в апреле 2016 года отменили решение о предоставлении убежища.

Украинцы решили оспорить действия властей через суд, ссылаясь на правовой принцип о защите законных ожиданий.

Согласно данному принципу у граждан, которым власти выдали то или иное решение, должна быть уверенность, что оно не будет отменено в будущем.

«Курьезный случай» будет рассматриваться в административном суде Мюнстера в ближайшее время, пишет издание.