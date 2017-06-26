Улан-Удэ, 26 июня, 2017, 08:28 — ИА Регнум. В Бурятии за выходные дни площадь лесных пожаров увеличилась с 2,4 тыс. га до 5,3 тыс. га, сообщили 26 июня корреспонденту ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Ylvers Пожар в лесу

«На утро 26 июня в Бурятии проводятся работы по тушению 40 лесных пожаров в 15 районах республики. Площадь пройденная огнем составляет около 5,3 тыс га. Из них локализовано 14 очагов на общей площади 2,2 тыс га», — сообщили в ведомстве.

Пожарными был локализован крупный пожар в Северо-Байкальском районе на площади 1,8 тыс. га, а также 2 очага в Тункинском национальном парке.

«Продолжается тушение крупного очага в Прибайкальском районе. На данный момент его общая площадь составляет более 2 тыс га. На данном лесном пожаре работает более 160 человек, задействовано более 30 единиц тяжелой и лесопожарной техники», — отметили в пресс-службе РАЛХ.

Сейчас на тушении лесных пожаров работают 1100 человек и более 240 единиц техники.

«Разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий запрещено», — напомнили в агентстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на всей территории Бурятии действует режим ЧС, связанный со сложной лесопожарной обстановкой. Доступ в лес для людей запрещен. Штраф на нарушение запрета составляет от 4 до 5 тысяч рублей.